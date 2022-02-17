В ГИБДД проигнорировали указание начальника полицейского главка, сославшись на техническую отсталость

Машины инвалидов продолжают эвакуировать со спецмест в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», 15 февраля Михаил Скоков поручил УГИБДД региона приостановить эвакуацию автомобилей со спецмест для инвалидов из-за спорной ситуации со знаками. Она возникла после того, как в январе 2021 года все машины, принадлежащие инвалидам или перевозящие их, стали регистрировать в электронном реестре ФРИ. Это дало возможность по госномеру определить, может ли транспортное средство парковаться на выделенных для инвалидов местах. Вместе с тем, в ПДД осталось требование прикреплять к таким машинам желтый знак «Инвалид». Причем выдававшие его ранее соцслужбы в прошлом году перестали это делать, объясняя инвалидам, что он якобы не нужен. В продаже его тоже нет.

Но сотрудники ГИБДД и службы эвакуации по-прежнему ориентируются на знак для инвалидов, заявляя, что не имеют доступа к базе ФРИ.

После нескольких громких скандалов с эвакуацией автомобилей, включенных в реестр, Михаил Скоков и дал указание приостановить подобные действия. Но уже на следующий день, 16 февраля, сразу несколько челябинцев рассказали, что остались без авто. Один такой случай произошел у городской больницы №1: горожанин привез мать-инвалида первой группы в медицинское учреждение, машину отогнал на стоянку у здания КУИЗО на улице Тимирязева и оставил на месте для инвалидов.

«Проблема в том, что знаки «Инвалид» в Челябинске не достать – ну не рисовать же его от руки! – цитирует 74.ru южноуральца. – До заявлений генерала Скокова мы с мамой никогда не пользовались местами для инвалидов, хотя наша машина внесена в ФРИ. Но когда он сказал, что зарегистрированным машинам можно, мы безбоязненно встали на такое место, а через 25 минут увидели, как машина едет мимо нас на эвакуаторе. А у нас там все: документы, вещи, мамин инсулин. Ну, кто так делает? Я понимаю, что у эвакуаторщиков бизнес, но не до такой же степени!»

О бизнесе мужчина заговорил не зря: когда он показал статью со словами Скокова оформлявшему протокол инспектору, штраф ему выписывать не стали. Но сказали, что за эвакуацию и содержание на штрафстоянке заплатить придется.

То же услышала мать ребенка-инвалида, автомобиль которой эвакуировали от медцентра на Свердловском проспекте.

В ГИБДД области указание главного полицейского региона не стали комментировать, заявив лишь, что правила дорожного движения требуют устанавливать знак «Инвалид» на лобовом или заднем стекле машины. Отдельно там подчеркнули, что проблем с доступностью знака нет. «При внесении автомобиля в ФРИ автовладельцу приходит в личном кабинете «Госуслуг» уведомление о том, что знак необходим, а также макет самого знака, совершенно бесплатный, который можно распечатать на цветном принтере и разместить на автомобиле», – напомнил представитель УГИБДД по Челябинской области.

При этом в ведомстве отметили, что, несмотря на наличие мобильных планшетов, технической возможности выходить в интернет на сторонние сайты у инспекторов Госавтоинспекции нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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