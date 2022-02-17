Прокуратура завела дело на предприятие в Челябинской области, работники которого объявили забастовку

Прокуратура накажет руководство очистных в Брединском районе, сотрудники которых отказались работать.

Как уже сообщал «Новый День», 14 февраля сотрудники водоочистных сооружений, расположенных в поселке Бреды, отказались выходить на работу из-за регулярных задержек заработной платы, начавшихся после смены оператора очистных.

По словам работников, такое решение они вынуждены были принять после того, как руководство Брединского района проигнорировало их просьбу о помощи.

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Брединского района в настоящее время проводит проверку по обращению работников ООО «Управление технической эксплуатации инженерных систем» и сообщениям СМИ о нарушении трудовых прав.

Проверка проведена с привлечением специалиста Государственной инспекции труда в Челябинской области.

«Установлено, что с 8 работниками станции водоочистки 14 сентября 2021 заключены трудовые договоры, в которых отсутствуют даты их заключения, не указаны условия труда в соответствии с классификацией, установленной законодательством, трудовые книжки работников не ведутся, – сообщили в областной прокуратуре. – Также установлены факты выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда за январь 2022 года, допущены нарушения сроков выплаты заработной платы за текущий год».

Кроме того, работники не получили полагающейся им денежной компенсации за нарушения сроков выплаты зарплаты.

Прокурором района генеральному директору ООО «УТЭИС» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в котором поставлен вопрос о выплате заработной платы и компенсаций на нарушение сроков выплат.

Кроме того, в отношении директора и юридического лица за нарушения трудового законодательства и невыплату заработной платы возбуждены 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»