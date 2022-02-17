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Четверг, 17 февраля 2022, 19:44 мск

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На Урале от взрыва самогонного аппарата пострадал подросток

В Южноуральске от взрыва самогонного аппарата пострадал подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, инцидент произошел сегодня на 5 этаже многоквартирного дома на улице Советской Армии. Произошла разгерметизация самогонного аппарата, в результате горячей жидкостью и паром обожгло 14-летнего подростка.

Кроме того, ударная волна вынесла стекла на кухне и в комнате, а также входную дверь. В ведомстве заявляют, что целостность строительных конструкций не нарушена.

Южноуральск, Павел Зварзин

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