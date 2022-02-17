Инициативу сенаторки Павловой назвали безграмотной и антиконституционной

Инициативу челябинской сенаторки Маргариты Павловой назвали безграмотной и дискриминационной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Павлова заявила, что работает над законодательной инициативой по расширению списка опасного контента в интернете, который можно блокировать без решения суда.

«Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье – так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей – так называемый чайлдфри, – цитирует сенаторку РИА Новости. – Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений».

Это заявление возмутило депутата Госдумы прошлого созыва Оксану Пушкину (она была заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей).

«В 2015 году я, как и Маргарита Павлова, работала региональным уполномоченным по правам ребенка, только я в Московской области, а она – в Челябинской. Затем госпожа Павлова стала областным уполномоченным по правам человека. Для меня абсолютно непонятно, как люди, вышедшие из правозащитной сферы, могут выдвигать такие безграмотные, дискриминационные и человеконенавистнические инициативы» – цитирует Пушкину РБК.

Экс-депутат предложила Павловой перечитать Конституцию и освежить в памяти пункт 2 статьи 17 главы 2, которую назубок «должны знать все омбудсмены»: основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

«В антиконституционном заявлении сенатора от Челябинской области, на мой взгляд, совершенно сознательно подменяются понятия. Под видом защиты несуществующих прав эмбрионов нам снова пытаются навязать запрет абортов», – подчеркивает Пушкина, отметив, что подмена вопроса защиты прав женщин на безопасный аборт таким понятием, как убийство детей, имеет целью разжигание ненависти в отношении социальной группы феминисток.

«В случае с движением чайлдфри Маргарита Павлова защищает права несуществующих детей в ущерб правам граждан России, по той или иной причине отказавшихся от деторождения. Ни феминистки, ни чайлдфри никогда не призывали никого убивать, это нужно отметить отдельно. Но госпожа сенаторша предлагает запретить убеждения, что также противоречит Конституции», – говорит Пушкина и добавляет: ««У нас по-прежнему остро стоит проблема социального сиротства, помощи от власти ждут ребята с ограниченными возможностями здоровья, миллионы детей страдают от домашнего насилия – по словам Владимира Путина, в 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних было совершено членами их семей. Поэтому госпоже Павловой я советую заняться защитой прав реально существующих детей в соответствии с российским законодательством».

По мнению Пушкиной, основной задачей для всех органов власти в России сегодня должны стать борьба с бедностью и решение социальных проблем, но вместо этого россияне вновь слышат агрессивные и дискриминационные заявления, а также сталкиваются с попытками натравить одну социальную группу на другую. «Те, кто сознательно нагнетают напряженность и усугубляют гражданский раскол, действуют против интересов государства, – подчеркнула экс-депутат. – Поэтому я призываю всех представителей российской власти быть ответственными в своих заявлениях, ведь за слова рано или поздно придется отвечать».

Инициативу Павловой раскритиковала и сенатор Людмила Нарусова, отметившая, что российский парламент уже и так «наштамповал законов» о подобных запретах: «Внесудебные решения по запрету – это неконституционно. Контент – это интеллектуальная собственность, и если запрет на этот вид собственности, значит, это должен быть запрет судебный, мотивированный. А просто росчерком пера чиновника такие вопросы не решаются. Я концептуально против внесудебных запретов».



Не понравились Нарусовой и пафосные аргументы Павловой о том, что радикальный феминизм «под видом защиты нарушенных прав женщин очерняет традиционные семейные ценности и роль женщины в семье».



Напомним, Маргарита Павлова окончила институт культуры и начинала карьеру как ведущая новостей на одном из телеканалов Челябинска. В декабре 2010 года была назначена Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области, в октября 2015 года – Уполномоченным по правам человека в Челябинской области, а в сентябре 2019 года – членом Совета Федерации от губернатора Челябинской области.

Москва, Игорь Юров

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