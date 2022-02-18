18 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18.02.2022, пятница
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09:30 Челябинск – Пресс-тур, организованный минэкологии в рамках традиционной региональной акции «Синичка» (трансфер от здания мэрии, пл. Революции, 2)
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10:00 Челябинск – Круглый стол «Взаимодействие общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы. Итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области V созыва» (Южно-Уральский аграрный университет, пр. Ленина, 75, пятый этаж, конференц-зал)
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10:00 Челябинск – Обзор книг с элементами викторины «Солдатушки – бравы ребятушки» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Всероссийский мультидисциплинарный SCIENCE-ART проект» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по ситуации, которая складывается в малом и среднем бизнесе Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)
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14:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области, посвященный действию хартии «Цифровая этика детства» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж, конференц-зал)
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14:30 Челябинск – Кружок «Акварелька»: Наша Армия (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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17:00 Челябинск – Медиаторская экскурсия по соцгороду ЧТЗ «Час конструктивизма. Незамечаемый авангард ЧТЗ» в рамках цикла «Несуровый лекторий»
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17:00 Челябинск – Финал XV Фестиваля танцев студенческих отрядов (Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал)
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