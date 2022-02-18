18 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Круглый стол «Взаимодействие общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы. Итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области V созыва» (Южно-Уральский аграрный университет, пр. Ленина, 75, пятый этаж, конференц-зал)