В Челябинской области ускорилась инфляция

Цены в Челябинской области растут быстрее, чем на Урале в целом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского главного управления Банка России, годовая инфляция в регионе в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года ускорилась на 0,62 процентных пункта и составила 7,28%.

Это ниже, чем по России в целом (8,73%), но несколько выше показателя по Уральскому федеральному округу (7,16%).

Цены на продовольствие росли быстрее, чем месяц назад, на 0,78%, увеличившись за год на 9,47%. При этом инфляция в сфере плодоовощной продукции ускорилась по сравнению с декабрем прошлого года на 3,55%, составив в годовом выражении 6,96%.

Темп роста цен в непродовольственном секторе снизился на 0,21 процентного пункта – до 6,3% за год. Скорость инфляции в сфере услуг выросла в январе на 1,48%, до 5,5%. При этом услуги ЖКХ за год подорожали на 3,82%, транспортные – на 19,82%.

«Динамика цен на продовольствие во многом связана с ранним исчерпанием запасов местных овощей открытого грунта, ростом издержек производителей тепличных овощей и продукции переработки зерновых, сокращением предложения цитрусовых. Факторами ускорения инфляции также послужили: увеличение взноса на капитальный ремонт жилья в большем, чем годом ранее, размере, ослабление рубля, в первую очередь отразившееся в стоимости импортных фруктов и услуг зарубежного туризма, рост затрат авиаперевозчиков на топливо», – прокомментировали в отделении Центробанка по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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