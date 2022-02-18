Прокуратура разбирается в истории с подростком и самогонным аппаратом

Прокуратура начала проверку инцидента с самогонным аппаратом, произошедшего накануне в Южноуральске.

Как уже сообщал «Новый День», в результате разгерметизации самогонного аппарата горячей жидкостью и паром обожгло 14-летнего подростка. Кроме того, ударная волна вынесла стекла на кухне и в комнате, а также входную дверь квартиры.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», – сообщили в ведомстве.

Свою проверку ведет и СУ СК РФ по Челябинской области. Судя по объему самогонного аппарата, горячительное в семье варили почти в промышленных масштабах.

Южноуральск, Павел Зварзин

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