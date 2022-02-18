На Урале осудили парней, объявивших войну дорожным знакам

В Трехгорном трое парней осуждены за порчу имущества в общественном месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в ночь на 31 октября 2021 года горожане 17, 18 и 21 года изрядно выпили и решили повеселиться. На улице Мира они разбили плафон фонаря уличного освещения и повредили десять стоек дорожных знаков. Чем им помешали знаки, парни не объяснили, но свою вину признали полностью.

За вандализм в общественном месте их приговорили к ограничению свободы сроком от 8 месяцев до 1 года.

Трехгорный, Павел Зварзин

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