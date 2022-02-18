Ограничение движения в центре Челябинска продлили на месяц

Ограничение движения по улице Труда в Челябинске продлено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по улице Труда на участке от улицы Пушкина до улицы Свободы продолжаются работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения.
В связи с этим ограничение движения транспорта на данном отрезке продлевается до 21 марта.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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