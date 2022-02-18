Число инфицированных коронавирусом на Южном Урале превысило 250 тысяч

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 4 тысячи 34 новых случаев, что на 4% меньше, чем накануне. Среди заболевших 282 школьника, это тоже ниже (на 16%) предыдущего уровня.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 19 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 250 тысяч 441 инфицированный. 8 тысяч 39 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 757).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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