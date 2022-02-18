Ватерпольная «Динамо-Уралочка» проведет матч Евролиги в Челябинске

Челябинцы смогут бесплатно увидеть встречу южноуральских ватерполисток с лидерами чемпионата Италии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, ответный матч четвертьфинала Евролиги по водному полу между командами «Динамо-Уралочка» (Златоуст) и «Плебишито Падова» (Падуя, Италия) пройдет в Челябинске 26 февраля.

20 февраля южноуральские ватерполистки должны встретиться со своими соперницами в Падуе. Этот матч уже дважды откладывался (изначально он должен был пройти 5 февраля).

«Плебишито Падова» в настоящее время занимает первую строчку чемпионата Италии серии А1 по водному поло. Также в активе итальянских ватерполисток Кубок Италии сезона 2015-2016 года и серебро Евролиги.

Ответный матч четвертьфинала пройдет в челябинском бассейне «Строитель» 26 февраля, начало в 15:30.

️Вход свободный, обязательно наличие действующего QR-кода о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной в течение последних 6 месяцев новой коронавирусной инфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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