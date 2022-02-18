В Челябинске задержали замминистра здравоохранения региона

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области задержан по делу о томографах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов задержан сегодня, 18 февраля, в ходе обысков в ведомстве. В настоящее время его доставили в региональное следственное управление СКР для дачи показаний.

Обыски прошли сегодня в управлении контрактных отношений в сфере закупок министерства здравоохранения Челябинской области.

По данным источников, чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при покупке медицинского оборудования.

Напомним, весной 2020 года ведомство заключило с тремя челябинскими фирмами три контракта на поставку мультиспиральных компьютерных томографов Optima CT540 стоимостью 47 миллионов, 47,5 миллионов и 46,5 миллионов рублей. Следователи подозревают, что за три томографа бюджет Челябинской области переплатил, в общей сложности, 27 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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