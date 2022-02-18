Краевед заявил об уничтожении старинных построек в центре Челябинска

Известный краевед опасается уничтожения исторических строений в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», координатор инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев обратился в государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, выразив опасения по поводу развития ситуации на набережной реки Миасс в центре Челябинска, в районе областной филармонии.

В настоящее время здесь ведется подготовка к строительству нового помещения для ансамбля танца «Урал».

«Уведомляю вас, что на набережной реки Миасс, к востоку от объекта культурного наследия «Особняк Яушевых» в настоящее время ведется разрушение старинных построек», – пишет краевед. Как уточнил челябинец, сносят постройки бывшей усадьбы Жуковских-Покровских.

«Прошу пояснить, соблюдены ли при этом меры по обеспечению сохранности близлежащих памятников архитектуры и ОКН «Культурный слой г. Челябинска XVIII-XIX вв.», – говорится в обращении. – Также прошу сообщить, предусмотрено ли проектом строительства нового здания сохранение части старинной постройки и брандмауэра на территории убывшей усадьбы Жуковского-Покровских или они будут безжалостно уничтожены».

Впрочем, сам краевед выразил сомнение, что обращение поможет сохранить исторические объекты. Согласны с ним и горожане, комментирующие обращение челябинца в социальных сетях. «Будут снесены, проектанты на место не выходят», – пишет один из них.

Челябинск, Виктор Елисеев

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