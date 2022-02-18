Южноуральцы смогут проверить такси с помощью чат-бота

Миндортранс Челябинской области запустил чат-бот, позволяющий проверить легальность заказанного такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ведомство с региональным минцифры разработали чат-бот «Проверь такси».

«Это сервис в Telegram, позволяющий проверить наличие и статус разрешения на деятельность легкового такси в Челябинской области», – уточнили представители министерства.

Для получения актуальной информации о разрешении достаточно внести сведения о государственном регистрационном знаке транспортного средства или о номере разрешения. Сервис «Проверь такси» доступен по адресу : @check_taxi_74_bot.

Миндортранс Челябинской области рекомендует при заказе легкового такси пользоваться услугами только легальных перевозчиков. «Перевозка пассажиров и багажа легковым такси на транспортных средствах производится законно. Водители перевозчика, получившего соответствующие разрешения, имеют водительский стаж более трех лет, что свидетельствует об уровне их профессиональной подготовки, – аргументируют представители ведомства. – Прохождение водителями перевозчика ежедневного предрейсового медицинского осмотра обеспечивает безопасность пассажиров при перевозке. Проведение ежедневного предрейсового технического осмотра транспортных средств гарантирует техническую исправность автомобилей».

Также южноуральцам напоминают, что согласно действующему законодательству пассажир легкового такси имеет право требовать от водителя предъявить разрешение на осуществление деятельности легкового такси.

Челябинск, Виктор Елисеев

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