Челябинского депутата вызвали на ковер из-за критики «закона Бурматова»

Депутата одного из райсоветов Челябинска вызвали на комиссию по этике после предложения обсудить закон о безнадзорных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Челябинской городской думы от Металлургического района Владимир Корнев предложил провести круглый стол, чтобы в широком формате, с участием силовиков и специалистов, обсудить проблемы федерального законодательства об обращении с бездомными животными.

Напомним, в последние недели тема безнадзорных животных особенно обострилась из-за участившихся нападений собачьих стай на людей, особенно детей. Так, только на этой неделе в Челябинской области произошло несколько подобных случаев. Наиболее серьезным стало ЧП в Коркино, где псы нанесли тяжелые повреждения 11-летней школьнице, впавшей после нападения в кому.

Челябинский депутат уверен, что именно действующий в настоящее время механизм ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) привел к сложившейся ситуации, так как заработать он может лишь при стерилизации всех бродячих собак в течение максимально короткого времени (1-2 месяца), что в такой большой по площади стране как Россия просто невозможно.

Более того, парламентарий обвинил авторов закона в лицемерии и стремлении переложить ответственность на регионы и муниципалитеты, несмотря на их осведомленность в дотационности бюджетов многих территорий и невозможности финансирования содержания всех отловленных животных в приютах.

Именно после этого челябинца и вызвали на «ковер» (точнее – на комиссию по депутатской этике) в совет депутатов Металлургического района (по его квоте парламентарий прошел в городскую думу). Корнев уверен, что поводом для вызова стала именно критика «закона о животных».

Правда, в Совете депутатов Металлургического района эту версию отрицают, утверждая, что объяснться Корневу придется по другому поводу: он выложил в соцсети фотографию. на которой закрасил лица спикера райсовета и главы администрации района.

Интересно, что одним из авторов и «лицом» закона является депутат Государственной думы Владимир Бурматов, избранный в федеральный парламент по одномандатному округу, в который входит Металлургический район Челябинска. Более того, большинство депутатов райсовета прошли в муниципальный парламент при поддержке госдепа и его окружения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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