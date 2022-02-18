Индустриальный парк уральских металлургов на протяжении пяти лет показывает устойчивый рост

ООО «ММК-Индустриальный парк» в течение пяти лет демонстрирует уверенный рост производственных показателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «ММК-Индустриальный парк» было создано в 2016 году на освободившихся площадях калибровочного завода ОАО «ММК-МЕТИЗ», дочернего предприятия ПАО ММК.

Современное оборудование для метизного производства не требует столь масштабных площадей, что и позволило сконцентрировать новейшее высокопроизводительное оборудование в рамках одной промышленной площадки. Руководством ММК было принято решение освободившиеся производственные площади бывшего завода предоставить резидентам, готовым развивать промышленный бизнес.

В настоящее время на территории индустриального парка зарегистрировано 38 компаний. Объем отгруженной продукции в 2021 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 23% и составил 3,7 миллиарда рублей.

На один рубль инвестиций управляющей компании индустриального парка удалось привлечь 2 рубля вложений со стороны резидентов. С момента создания индустриального парка его резидентами было инвестировано в площадку более 920 миллионов рублей, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективе развития предприятий.

На сегодняшний день на этой производственной площадке создано 948 рабочих мест (в 2021 году – 21 рабочее место). Этот показатель ежегодно увеличивается как за счет создания новых производств, так и за счет расширения производств существующих резидентов.

Совокупный объем уплаченных налогов в 2021 году составил 238 миллионов рублей, что на 25% выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение данного показателя связано с ростом объемов производства и пуском новых инвестиционных проектов.

По итогам 2021 года ММК-Индустриальный парк подтвердил свои лидирующие позиции в рейтинге инвестиционных площадок России и занял 3 место в категории «Площадки, расположенные в зоне 250 км от центров экономического роста».

«Одна из стратегических инициатив нашей компании в рамках реализуемой стратегии развития Группы ММК на период до 2025 года называется «Решение проблем моногорода», – отмечает генеральный директор ММК Павел Шиляев, – Инициатива, в частности, предполагает развитие бизнес-кооперации для создания новых сервисов и производств в Магнитогорске. В нашем понимании Индустриальный парк – не столько бизнес-проект, сколько эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста».

За пять лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных показателей по уровню клиентоориентированности в России, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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