В Магнитогорске бродячая собака кинулась на четырехлетнего ребенка

В Челябинской области начали проверку информации о нападении на 4-летнего ребенка бродячего пса.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел 17 февраля текущего года в Магнитогорске.

Мать с ребенком возвращались из детского сада домой. Неподалеку от одного из домов бродячая собака отделилась от стаи и побежала в сторону них. Пес успел схватить ребенка за варежку, не причинив вреда здоровью малыша.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки будет установлена достоверность информации, а также все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных», – рассказали в силовом ведомстве.

Проведение проверки взято на контроль руководителем регионального следственного управления СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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