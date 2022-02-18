Никто не берет: Челябинск лидирует в России по доступности вторичного жилья

Челябинск лидирует в России по доступности вторичного жилья. Анализ соотношения цен и покупательской способности на рынке недвижимости провел сервис «Авито».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Авито» проанализировали цены предложения в собственной базе на одно- и двухкомнатные квартиры в региональных центрах и городах федерального значения. Использовались данные Росстата по средним региональным зарплатам за 2021 год. При расчете сроков накопления исходили из того, что человек, откладывает на квартиру ежемесячно 30% или 50% своего дохода. В расчетах не учитывали потенциальный рост цен и прогнозы по инфляции.

Недвижимость в Челябинске оказалась одной из самых дешевых – меньше квартиры стоят только в Кирове. Южноуральская столица занимает 3-е место по доступности жилья в новостройках после Красноярска и Саратова: откладывая 30% средней зарплаты (Росстат считает, что это 45 тысяч рублей в месяц), накопить на квартиру в Челябинске можно за 20 лет. Если откладывать 50%, то за 12 лет. Со вторичкой еще проще: купить квартиру можно за 9 и 15 лет соответственно. Это самые низкие показатели в России.

Низкая стоимость жилья в Челябинске объясняется несколькими факторами. Основные – низкое качество недвижимости, некомфортная городская среда (вкупе с плохой экологией) и низкая покупательская способность – какие бы цифры ни публиковал Росстат, но львиная доля зарплат челябинцев уходит на покупку еды и оплату первоочередных услуг, включая ЖКХ и здравоохранение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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