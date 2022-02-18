В уральском районе жители расстреляли собак. Полиция начала проверку

В Челябинской области жители сняли на видео расправу над собаками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о произошедшем в полицию Нагайбакского района сообщили местные жители. Сделали они это после того, как в социальных сетях было опубликовано видео жестокой расправы.

Известно, что расстрел устроили два жителя поселка Березовая Роща. Ролик запечатлел, как один из них стреляет из пневматического оружия в глаз собаке, после чего продолжает попытки добить животное. Другие собаки пытаются убежать от живодеров. Все происходящее радостно комментирует приятель живодера.

17 февраля жители Нагайбакского района обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. Правоохранители начали по заявлению доследственную проверку.

Напомним, последние недели одной из активно обсуждаемых тем стали нападения безнадзорных животных на детей. От клыков собак пострадали и несколько южноуральцев. Только на этой неделе в Челябинской области от нападения собак пострадали несколько детей. В наиболее тяжелом состоянии находится 11-летняя школьница из Коркинского района: после нападения животных 16 февраля девочка впала в кому, из которой вышла сегодня в одной из больниц Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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