19-21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

19:30 Челябинск – Музыкально-танцевальное шоу «В стиле танго…» с участием лучших пар Урала, а также чемпионов России и Европы, пятикратных финалистов и призеров чемпионата мира в категории Tango Escenario Дмитрия Кузнецова и Ольги Николаевой (дворец культуры ЧЭМК, ул. Российская, 34)