19-21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

19.02.2022, суббота
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11:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Колокольчик» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – III Открытый Кубок Урала по аргентинскому танго (дворец культуры ЧЭМК, ул. Российская, 34)
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12:00 Челябинск – Встреча с художником Еленой Щетинкиной в рамках работы выставки «Наедине с Пушкиным» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс профессионального художника-иллюстратора по рисунку сангиной (красный мел, используемый еще первобытными художниками) в рамках выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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14:00 Челябинск – Лекция научного сотрудника, искусствоведа Веры Петровой «Предчувствие перемен: искусство на пороге Революции» в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Лекцию «Птицы – уязвимая красота» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, сбор у вольера с совами)
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17:00 Челябинск – Бесплатный образовательный оффлайн паблик-ток с участием Ильи Вольнова (Москва) «Science-Art: как соединяются наука и искусство?» в рамках проекта IZOTOP.LAB (мультимедийный исторический пар «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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18:30 Челябинск – Бесплатный образовательный оффлайн паблик-ток с участием Ивана Ниненко (Москва) «Нейроинтерфейс, как возможность заглянуть в себя» в рамках проекта IZOTOP.LAB (мультимедийный исторический пар «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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19:00 Челябинск – Презентация художественной выставки «Танго страсти» (дворец культуры ЧЭМК, ул. Российская, 34)
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19:30 Челябинск – Музыкально-танцевальное шоу «В стиле танго…» с участием лучших пар Урала, а также чемпионов России и Европы, пятикратных финалистов и призеров чемпионата мира в категории Tango Escenario Дмитрия Кузнецова и Ольги Николаевой (дворец культуры ЧЭМК, ул. Российская, 34)
20.02.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Занятие «Рукавичка» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Онлайн-лекция ассистента кафедры химии твердого тела и нанопроцессов химического факультета Марины Корниенко «Занимательная химия для взрослых и детей» в Воскресном университете ЧелГУ (ул. Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус, ауд. 321)
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11:00 Челябинск – Занятие кружка «Волшебная мастерская»: Подарок для папы (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Школа Самоделкина: Подарок папе (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00 Челябинск – Занятие «Машин двор» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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12:00 Челябинск – Открытие авторской выставки известной художницы по костюмам Татьяны Бердниковой «Современный взгляд на старинный наряд» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал социально-гуманитарной литературы)
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12:00 Челябинск – Школа маленьких художников: Узоры красавицы-зимы (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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14:00 Челябинск – Занятие кружка «Народная кукла»: знакомство с историей куклы «На здоровье» и технология ее изготовления (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)
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14:30 Челябинск – Рисуем с Почемучкой: Кот-парашютист (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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15:00 Челябинск – Занятие «Библиознайка»: Что мы расскажем туристам о нашей стране (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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15:00 Челябинск – Час настольных игр: «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
21.02.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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