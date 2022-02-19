Число умерших от ковида в Челябинской области вновь превысило 20 в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 967 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 280 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного. Последний раз аналогичный показатель регистрировался в начале января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 254 тысячи 408 инфицированных. 8 тысяч 60 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 778).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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