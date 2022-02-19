Новый терминал челябинского аэропорта снова «потек»: сегодня затопило зал вылета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по свидетельствам очевидцев, с потолка лило довольно долго, на полу образовались большие лужи.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что прорвало трубу системы отопления. В настоящий момент аварию уже устранили.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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