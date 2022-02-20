На Южном Урале сохраняется тенденция падения темпов заболеваемости COVID-19 среди школьников

За сутки на Южном Урале выявлено 3 тысячи 854 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 21 февраля подтверждены 258 тысяч 262 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 3 тысячи 854 новых подтверждения (из них 269 – среди школьников).

Выписаны 4 тысячи 492 человека. ️Больных COVID-19 – 46 тысяч 255 южноуральцев.

Умерли 18 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 8 тысяч 78 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 796.

Челябинск, Виктор Елисеев

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