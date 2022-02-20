В уральском ЗАТО иномарка на скорости сбила двух школьниц на обочине дороги, одна из них погибла

В Челябинской области на обочине дороги машина на полной скорости сбила двух девочек подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла в субботу, 19 февраля, в Озерске.

Около 17:00 на улице Береговая поселке Метлино 54-летний водитель автомобиля «Опель Астра» при выполнении обгона не справился с управлением, выехал на правую обочину, где совершил наезд на несовершеннолетних сестер 14 и 16 лет.

В результате ДТП 14-летняя девочка скончалась на месте, ее 16-летняя сестра в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию местной больницы.

В ходе освидетельствования установлено, что водитель был пьян.

На место происшествия выехал прокурор ЗАТО Озерск Сергей Волков для координации действий оперативных служб.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Южноуралец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, также будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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