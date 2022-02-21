Полиция возбудила уголовное дело после расстрела бездомного пса в Челябинской области

В Нагайбакском районе возбудили уголовное дело в отношении живодеров, расстрелявших бездомную собаку.

Как уже сообщал «Новый День», доследственную проверку в полиции начали по обращению южноуральцев после того, как 17 февраля в социальных сетях появилось видео расправы над животным, опубликованное, вероятно, одним из живодеров.

Известно, что расстрел устроили два жителя поселка Березовая Роща. Ролик запечатлел, как один из них стреляет из пневматического оружия в глаз собаке, после чего продолжает попытки добить животное. Другие собаки пытаются убежать от живодеров. Все происходящее радостно комментирует приятель или родственник живодера.

18 февраля магнитогорские зоозащитники обнаружили в Нагайбакском районе собаку с 20 пулевыми ранениями. Пес выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии.

«Ездили в Нагайбак, на ферму, где расстреливали собаку, хотели найти труп и вообще посмотреть на месте обстановку, – рассказала одна из зоозащитниц. – Ходили по территории и услышали, как в сарае скулит кто-то, пошли в ту сторону, двери были закрыты. Приехал директор фермы, сказал, что полиция в 2 часа ночи приезжали и все осмотрели тут уже. Мы попросили, чтоб нас туда пустили посмотреть собак, дверь открыли. Зайдя, мы увидели собаку, лежащую в углу, забрали ее в город и привезли в клинику. Вся голова у собаки в пулях. Все пули в мягких тканях, до черепа не дошло».

По словам женщины, собаку прооперировали, удалив оба глаза, и извлекли около 20 пуль.

Как уточнили в полиции, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Личности подозреваемых установлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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