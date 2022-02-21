Рационализаторы заработали ММК более 600 миллионов рублей

Идеи рационализаторов принесли ММК более 600 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2021 году экономический эффект от внедренных на ММК рационализаторских предложений составил 606,9 миллиона рублей.

Одно из ключевых аспектов научно-технической деятельности на ММК – развитие технического творчества персонала, в связи с чем в список приоритетов компании прочно вошло рационализаторство. Работа в этом направлении носит на комбинате системный характер. С каждым годом растет количество и качество подаваемых идей. Так, в 2020 году на рассмотрение экспертных комиссий были поданы 4984 идеи, из них приняты к внедрению 3814 идей. В минувшем году было подано 5653 идеи, из них к внедрению одобрены 4332. Таким образом, количество подаваемых и внедренных предложений увеличилось более чем на 13%.

Экономический эффект от внедренных в 2021 году рационализаторских предложений составил 606,9 миллиона рублей (на 2 миллиона больше, чем в 2020 году). Авторам рационализаторских предложений выплачено в качестве вознаграждения свыше 24,8 миллиона рублей.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, «рост значимости инноваций для современной индустрии определяет необходимость развивать практики рационализаторской деятельности и изобретательства. Мы в этом видим также возможность более полной реализации творческого потенциала наших работников и достижения их максимальной вовлеченности в жизнедеятельность компании. Это важная часть развития нашей корпоративной культуры, формирования развивающей среды и атмосферы возможностей».

Для мотивации работников руководство компании организует конкурсы, семинары и другие мероприятия. Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на «Лучшую идею по решению проблемных тем» с присвоением призовых мест и материальным поощрением авторов. Большой популярностью пользуются ежегодные конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».

Опыт Магнитки в сфере рационализаторства востребован и на отраслевом уровне – компания выступает как лидер компетенций в сфере рационализаторства. Так, ПАО «ММК» стало инициатором проведения на базе ООО «Корпорация Чермет» в формате веб-семинара Zoom межзаводской школы рационализаторов и изобретателей предприятий металлургической отрасли и сопутствующих отраслей промышленности по вопросам организации работы в области изобретательства и рационализации. Организаторы и участники видеоконференции высоко оценили рационализаторскую и изобретательскую деятельность на ММК, в том числе высокий уровень функционирования действующей на предприятии системы подачи и рассмотрения рационализаторских предложений, а также уделяемое руководством ПАО «ММК» особое внимание развитию творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению инициативы к улучшениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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