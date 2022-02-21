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Понедельник, 21 февраля 2022, 10:17 мск

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Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает планомерно снижаться

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает планомерно снижаться: за сутки выявлено 3 тысячи 719 новых случаев. Общее число болеющих южноуральцев на сегодняшний день составляет 44 тысячи 976 человек.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 19 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 261 тысяча 981 инфицированный. 8 тысяч 97 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 815).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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