Челябинец отправится в колонию за систематические избиения 87-летней матери

Житель Челябинска осужден за истязание престарелой матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 50-летнего местного жителя виновным в истязании и принуждении к даче показаний.

В суде установлено, что челябинец систематически избивал свою 87-летнюю мать и грозил ей физической расправой, а также заставлял ее дать ложные показания, которые помогли бы ему избежать наказания за измывательства.

Свою вину в предъявленном обвинении он так и не признал, заявив, что женщина сама постоянно падала и билась о предметы мебели, получая повреждения.

Однако родственники пожилой челябинки подтвердили в суде ее показания, рассказав, что сын женщины еще и злоупотребляет спиртными напитками. С телесными повреждениями женщина обращалась в больницу. Какого-либо сопротивления оказать сыну она не могла в силу своего возраста и физического превосходства мужчины.

Суд приговорил челябинца к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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