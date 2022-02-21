Челябинский депутат требует привлечь минэкологии региона к ответственности за срыв «мусорной реформы»

Депутат одного из райсоветов Челябинска просит прокуратуру проверить министерство экологии Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении последних трех лет министерство экологии Челябинской области срывает поручения президента России по переходу на раздельный сбор отходов и реализацию «мусорной реформы», а также ежегодно не достигает федеральных и региональных показателей по национальному проекту «Экология», в частности федеральных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система по обращению с ТКО». Об этом заявила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

Парламентарий направила прокурору Челябинской области обращение с просьбой проверить работу ведомства. По словам челябинки, за три года реализации «мусорной реформы» в области не появилось ни одного нового полигона, а полигон, построенный АО «Ситиматик» в рамках заключенного с правительством Южного Урала концессии, возведен с нарушениями. Интересно, что возглавляет компанию в настоящее время экс-замминистра экологии региона Ирина Харина.

Кроме того, депутат уверена, что из-за ряда спорных решений чиновников министерства тарифы на обращение ТКО для жителей Карабашского и Горного кластеров были существенно повышены, а бюджет региона потерял немалые суммы. Так, парламентарий напомнила о мусоросортировке, построенной в Карабаше. Впоследствии оказалось, что размещение достаточных объемов отходов на этой территории невозможно, и от проекта отказались. «Параллельно этому было сорвано строительство мусоросортировочных комплексов в Сатке и Озерске, а построенный мусоросортировочный комплекс в Карабаше за бюджетные средства было решено переместить в Южноуральск», – пишет Елена Вахтина.

Вспомнила депутат и историю с «временным» полигоном в Полетаево. «В рамках нацпроекта мусорной реформы с закрытием Челябинской городской свалки стало очевидно, что временное решение о перемещении всех потоков области и города Челябинска на полигон ТБО в Полетаево превращается в постоянное решение. Полетаевский полигон превратился в гигантскую «свалку», которая по объему складируемых отходов переплюнет в ближайшие годы бывшую городскую свалку Челябинска. Причина всему этому – это некомпетентная работа минэкологии и намеренного лоббирования монополии».

Челябинка просит проверить действия чиновников минэкологии и привлечь виновных чиновников к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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