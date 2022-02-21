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Понедельник, 21 февраля 2022, 15:53 мск

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Снежинску выберут нового мэра

На пост главы уральского ЗАТО заявились пятеро кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершился прием документов от кандидатов на должность главы Снежинска. Всего на участие в конкурсе заявились пять претендентов.

Среди кандидатов Александр Лапшин, заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, сотрудник Российского федерального ядерного центра имени академика Забабахина Андрей Сычев, директор ООО «Портал» Роман Юрков и заместитель председателя городского собрания депутатов Марат Ягафаров.

Действующий мэр Игорь Сапрыкин отказался от борьбы за пост. Напомним, ранее градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Сам конкурс запланирован на 24 марта. После этого городское собрание депутатов выберет главу ЗАТО из предложенной конкурсной комиссией кандидатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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