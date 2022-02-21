Челябинец спалил джип незнакомки, думая, что мстит сопернику

В Челябинске вынесли приговор ревнивцу, спалившему чужую машину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном путем поджога.

В суде установлено, что ночью 31 мая 2021 года, находясь на территории гаражного кооператива №502, челябинец поджег автомобиль «Jeep Cherokee». По словам мужчины, сделал он это из ревности, желая отомстить сопернику. Но оказалось, что иномарка принадлежала совершенно не знакомой ему женщине. Ущерб от поджога составил 672 тысячи рублей.

Суд приговорил незадачливого ревнивца к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд обязал его возместить ущерб владелице автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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