Россияне готовы тратиться на качественные продукты

Качество продуктов для жителей России важнее цены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена продуктов не так важна для россиян, как их качество. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Россельхозбанка.

Так, 41% покупателей в возрасте от 18 до 55 лет при покупке продуктов в первую очередь обращают внимание на их состав. И только 28% считают основным фактором цену.

20% и 12% покупают продовольственные товары, ориентируясь на узнаваемость бреда и вкусовые качества соответственно.

При этом более 60% жителей считают, что российские и зарубежные продукты близки по качеству. Еще треть однозначно предпочитает отечественную продукцию, а 6% – импортную.

Основой здорового питания 44% россиян считают фермерские продукты. Правда, еще почти 30% затрудняются с поиском натуральных продуктов. А 27% и вовсе считают, что для правильной диеты достаточно отказаться от фастфуда.

«Несмотря на большую инфляцию, рост популярности здорового питания не останавливается. Россияне готовы тратить больше на качественные продукты», – резюмируют авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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