В Челябинске разберут Вуди Аллена

В Челябинске откроется киноклуб: участники будут смотреть и обсуждать киношедевры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщество «Кино-среда» начнет свою работу во вторник, 22 февраля, на базе арт-пространства Salon360.

«Это сообщество, изучающее кино. Делать мы это будем с помощью специалистов, чья деятельность так или иначе связана с кинематографом», – рассказали организаторы.

На открытии любителей и знатоков кино ждет перформанс «Субъективность», в котором участвуют актеры Молодежного и Камерного театров. Текст постановки составят рецензии одного из журналов, посвященных киноискусству.

После перформанса посетителям продемонстрируют фильм Вуди Аллена «Светская жизнь». А после просмотра участники смогут обсудить картину.

Побывать на открытии киноклуба можно бесплатно, достаточно лишь пройти онлайн-регистрацию. Будет ли его работа коммерциализована в последующем, организаторы пока не решили. Нет и четкого расписания работы: все будет зависеть от того, сводобна ли арт-площадка от других проектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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