В Челябинске пенсионерку признали виновной в избиении охранника ЧОП

Активистку из Миасса, пытавшуюся прорваться на обсуждение депутатами областного законодательного собрания проекта федерального закона о QR-кодах, оштрафовали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой суд Центрального района Челябинска признал активистку из Миасса Валентину Комкову виновной в причинении побоев охраннику ЧОП во время «штурма» регионального парламента 25 ноября 2021 года.

Напомним, в тот день Валентина Комкова приняла участие в попытке прорваться на обсуждение закона о введении QR-кодов в общественных местах. Во время прорыва завязалась потасовка. После этого один из охранников и сама общественница подали в полицию заявления о нанесении побоев.

16 декабря в отношении активистки составили административный протокол по статье 6.1.1 КоАП: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Заседание по административному делу несколько раз переносили. Наконец, сегодня, 21 февраля, суд оштрафовал женщину на 5 тысяч рублей.

Что касается заявления самой Комковой о причинении ей 25 ноября телесных повреждений, оно до сих пор остается без движения в отделе полиции. Срок давности по нему истекает на этой неделе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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