Южный Урал остается в числе регионов с самыми дорогими ПЦР-тестами

Челябинская область осталась в антилидерах по итогам второго этапа мониторинга стоимости ПЦР-тестов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, несмотря на рекомендации антимонопольной службы, коммерческие организации области социальную ответственность не проявили. К такому выводу можно прийти по итогам второго этапа всероссийского мониторинга стоимости ПЦР-тестов.

Стоимость актуального исследования на Южном Урале по-прежнему остается одной из самых высоких по стране. В некоторых клиниках она доходит почти до четырех тысяч рублей.

В конце января общественники проверили стоимость на актуальное тестирование в регионах России и выявили, что, в частности, на Южном Урале в ряде коммерческих организаций она многократно превышает среднее значение (по данным ФАС России, оно составляет чуть более 1 тысячи 300 рублей). Активисты обратились в региональную антимонопольную службу с просьбой о проверке. Результаты мониторинга были озвучены на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, после чего в ряде регионов некоторые клиники начали снижать стоимость. Однако Челябинской области в этом списке не оказалось.

Так, одна из сетей частных клиник продолжает удерживать предельную стоимость на ПЦР-тестирование – от 3 тысяч 100 до 3 тысяч 600 рублей. Еще в одном учреждении за исследование, как и прежде, придется заплатить 2 тысячи рублей. Минимальная же стоимость, выявленная в рамках мониторингов, составляет 1 тысячу 320 рублей. На основании выявленных данных общественники региона обратились в антимонопольную службу с просьбой проверить клиники на предмет искусственного завышения цен.

«Помимо мер воздействия на бизнес, который, вероятно, воспользовался пандемией и взвинтил цены, мы рекомендуем региональным властям увеличить объемы бесплатного снабжения граждан экспресс-тестами. Это позволило бы снизить трудовую нагрузку на государственные лаборатории и финансовую – на пациентов. Отмечу, что наравне с Челябинской областью завышенные цены на ПЦР-тесты выявлены еще в десяти регионах, и очевидно, что эту проблему необходимо решать комплексно, снижая цены на актуальное тестирование по всей стране», – заявил представитель общественников.

В топ-11 территорий с самой высокой стоимостью ПЦР-исследований, помимо Челябинской области, также вошли Якутия, Тыва, Камчатский и Приморский края, Кемеровская, Магаданская, Московская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и Москва.

Отметим, что по итогам первого этапа мониторинга генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов страны провести проверки обоснованности стоимости ПЦР-тестов в частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптечных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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