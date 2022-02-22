В Челябинской области мужчина расстрелял двух сотрудников РЖД

Южноуралец открыл огонь в одном из подразделений ЮУЖД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на станции Карталы в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Картновости».

В 16:25 на базу МЧ-5 станции ворвался мужчина с огнестрельным оружием и выстрелил в сотрудницу склада. Когда на выстрел вышел мастер МЧ-5, нападавший выстрелил ему в лицо и руку, вернулся в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Женщина скончалась на месте.

«Подозреваемый в убийстве женщины был задержан сотрудниками уголовного розыска карталинской полиции и передан работникам транспортной полиции. Предположительно, это бывший муж убитой женщины. Сиротами остались трое детей», – пишут авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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