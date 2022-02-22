Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 265 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 408 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 255 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 265 тысяч 389 инфицированных. 8 тысяч 118 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 836).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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