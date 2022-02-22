В пригороде Челябинска школьники избили одноклассницу до потери сознания

В Копейске школьники избили одноклассницу и бросили ее на снегу без сознания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на территории школы №43 в Копейске. Об этом мать пострадавшей рассказала в социальных сетях.

При этом женщину шокировали не только жестокость одноклассников дочери, но и странная реакция на произошедшее педагогов.

«В поселке Кадровик во дворе школы №43 одноклассники избили мою дочь, – рассказала копейчанка. – Она восемь минут лежала без сознания. Потом ее растормошила учительница и отправила ее домой, не вызвав скорую».

Копейчанка опасается, что администрация образовательного учреждения попытается замять произошедшее, а избившие ее ребенка учащиеся избегут ответственности. Так, по ее словам, родители избивавших школьницу мальчиков обратились в полицию с заявлением о том, что та сама избила одного из них.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, все участники избиения школьницы установлены. По факту произошедшего проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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