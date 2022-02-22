Мэрия Челябинска отказала в проведении антивоенного митинга

Администрация Челябинска отказала партии «Яблоко» в согласовании митинга памяти Бориса Немцова, который планировалось провести в предстоящие выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники по привычке объяснили отказ неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и распространением коронавируса.

Ранее мэрия Магнитогорска отклонила заявку на проведение шествия, посвященного памяти Бориса Немцова и также намеченного на 27 февраля. Как пояснили в городской администрации, организаторы неправильно указали дату проведения акции: вместо 2022 года в заявлении значился 2021-й.

Мероприятия должны были носить антивоенный характер: организаторы намеревались выступить против войны на Украине.

Несмотря на полученные отказы, организаторы протестных акций не исключают возможности проведения локальных мероприятий, не требующих согласования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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