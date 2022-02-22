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Вторник, 22 февраля 2022, 11:35 мск

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Суд решил участь жительниц Магнитогорска, подделавших расписки покойника ради наследства

Суд огласил приговор двум жительницам Магнитогорска, пытавшимся незаконно получить наследство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал женщин виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Суд установил, что одна из горожанок после смерти своего сожителя, понимая, что не имеет законных оснований для получения наследства, обратилась к своей знакомой, занимающейся оказанием юридических услуг.

Приятельницы быстро придумали, как выйти из положения. «Вдова» нашла общих с сожителем знакомых и получила у них пустые листы с подписями. Как она сказала, для подтверждения факта их совместного проживания. Но вместо этого горожанки сделали из них подложные договоры займа, расписавшись за умершего. В итоге оказалось, что покойник задолжал приятелям 7 миллионов рублей.

После этого они убедили знакомых оформить у нотариуса документ, передающий право представлять их интересы в суде стороннему юристу. Заверив при этом, что речь идет все о том же подтверждении факта совместного проживания. Причем представитель не знал, что его «клиенты» не в курсе подлинного содержания гражданского иска, предъявленного дочери покойного.

В итоге о своей роли «кредиторов» знакомые умершего узнали лишь в суде, чем были весьма удивлены. Прекрасно понимая, что в долг покойному не давали, они отказались от участия в деле. Кроме того, проведенная в суде по инициативе дочери умершего экспертиза выявила подложность подписей покойного.

По результатам рассмотрения гражданского дела судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований кредиторов. А в отношении «вдовы» и ее подруги возбудили уголовное дело.

В итоге суд приговорил первую из женщин к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Ее соучастница с учетом имеющейся условной судимости получила 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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