На Южный Урал надвигаются мокрый снег, метели и гололедица

Водителей Челябинской области предупредили о резком ухудшении погодных условий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 23 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидаются снег, мокрый снег, ночью на крайнем западе до сильного, метели, на дорогах гололедица, в горах сильная.
По данным Гидрометцентра, ночью 23 февраля температура атмосферного воздуха будет -5, -10 градусов, в низинах – до 15 градусов ниже нуля, в горах 0, -5 градусов. Днем потеплеет до +5 градусов по Цельсию.
Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду.
Челябинск, Виктор Елисеев
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