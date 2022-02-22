Власти Южного Урала решили сбросить со счетов часть недостроев

Губернатор Челябинской области признал, что часть недостроев в регионе безнадежны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на 1 января в регионе числится 1 тысяча 666 объектов незавершенного строительства с замороженным объемом средств в размере 45 миллиардов рублей. Такие цифры прозвучали в ходе сегодняшнего совещания главы региона Алексея Текслера с руководителями муниципальных образований.

Первое лицо региона поручил министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области провести аудит всех замерших строек. «Задача минстрою – проанализировать объекты, которые невозможно вовлечь в эксплуатацию, чтобы подготовить нормативно-правовую базу для возможности списания. Это будут специальные решения. Речь идет об объектах, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть вовлечены в оборот», – уточнили в пресс-службе главы региона.

Проблема бюджетных недостроев копилась на протяжении долгого времени. Самым большим среди них остается проект конгресс-холла «Крылья» на набережной реки Миасс в центре Челябинска. Он уже стоил бюджету региона порядка 3 миллиардов рублей. Не так давно власти Южного Урала анонсировали очередной проект достройки здания, куда более скромный, нежели первоначальный вариант. Теперь там предлагают разместить гигантский дворец бракосочетаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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