В Челябинской области ГИБДД начала массовую проверку авто, паркуемых на местах для инвалидов

В крупных городах Челябинской области начались полицейские рейды по выявлению нарушителей правил парковки на местах для инвалидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за четыре дня масштабной акции сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 22 автомобиля, которые были незаконно припаркованы на спецместах.

В силовом ведомстве напомнили, что федеральное законодательство требует выделять на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также мест отдыха, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп и III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.

«При этом, в случае парковки автомобиля на месте для граждан с ограниченными возможностями размещение знака «Инвалид» на транспортном средстве – обязательно, и находиться он должен спереди или сзади на транспорте, управляемом инвалидом, перевозящим инвалидов, в том числе детей-инвалидов», – подчеркнули в ГИБДД.

В отношении водителей автомобилей, которые полицейские застали на спецместах без соответствующей наклейки, возбуждены дела об административных правонарушениях. За нарушение каждый из них заплатит штраф в 5 тысяч рублей. Вместе с тем, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, машины не эвакуировались.

«Госавтоинспекция обращается к жителям Челябинской области с просьбой соблюдать права граждан с ограниченными возможностями, не парковать автомобили на местах, обозначенных табличкой 8.17 «Инвалид», не имея на это прав», – сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Напомним, ранее Михаил Скоков, возглавивший ГУ МВД по региону, потребовал прекратить практику эвакуации автомобилей без специальных наклеек с мест парковки для инвалидов. Однако после этого жители Челябинска заявили, что их машины продолжают эвакуировать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»