В аппарате южноуральских омбудсменов прошли обыски

Силовики пришли с обыском в аппарат уполномоченных Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске прошли следственные действия в объединенном аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, детского омбудсмена Евгении Майоровой и уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова.

Как сообщают источники, обыски проходят в кабинете руководителя аппарата. Не исключено, что речь может идти о хищении денежных средств.

Единый аппарат трех региональных омбудсменов был создан в 2015 году. Эта структура отвечает за обеспечение деятельности уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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