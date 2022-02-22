Челябинцы смогут пожаловаться на сосульки

В мэрии Челябинска рассказали, куда жаловаться на сосульки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для горожан работает горячая линия по приему жалоб на сосульки, наледь, снег на кровле и козырьках домов и зданий.

Прием обращений ведется круглосуточно по телефону (351) 263-21-21.

Также жалобу можно оставить на номер ЕДДС-112.

На Южном Урале продолжается оттепель. Так, по данным Челябинского ЦГМС, на протяжении следующих трех дней в Челябинске дневные температуры будут стабильно выше нулевой отметки. В то же время, ночью столбик термометра будет располагаться в отрицательном диапазоне. Это будет приводить к образованию сосулек и наледи. Кроме того, таяние снега на крышах домов может представлять опасность для прохожих.

Челябинск, Виктор Елисеев

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