Мошенники выпытывают банковские данные южноуральцев, прикидываясь сотрудниками прокуратуры

Псевдо-прокуроры выведывают данные о банковских счетах жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в последнее время на территории региона участились случаи телефонного мошенничества от имени работников прокуратуры.

Неизвестные звонят южноуральцам по телефону и, представляясь сотрудниками прокуратуры или других правоохранительных органов, рассказывают о якобы предпринимаемой попытке совершить в отношении собеседника преступления и требуют предоставить данные банковских счетов и карт для его предотвращения.

«Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с указанными просьбами являются действиями мошенников, главная цель которых – получить несанкционированный доступ к вашей банковской информации, – подчеркивают в надзорном ведомстве. – Ни прокурорские работники, ни сотрудники иных правоохранительных органов в ходе разговора никогда не будут пытаться получить данные ваших банковских счетов и карт, убеждать перевести денежные средства с банковских карт на «безопасные» счета или взять кредит».

Жителям Челябинской области напоминают, что даже сотрудники банка и правоохранительные органы не могут выяснять номер их карты. Если же собеседник начинает различными путями узнавать номер карты, настоятельно рекомендуют положить трубку. «Перезвоните в организацию, от имени которой вам позвонили, и вы легко убедитесь, что разговаривали с мошенниками», – советуют южноуральцам.

Прокуратура области призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги, а также не сообщать личные данные мошенникам.

При поступлении подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у аферистов, а необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть, подчеркивают в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»