23-24 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

23.02.2022, среда

10:00 Челябинск – Мастер-класс по валянию шерстью (фелтингу) «Шерстиваль» (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А, ДК «Бригантина)

11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню защитника Отечества, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (мемориал Вечный огонь, аллея Славы)

14:00 Челябинск – Торжественное собрание и концерт, посвященные Дню защитника Отечества (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки)

24.02.2022, четверг

12:00 Челябинск – Презентация проекта строительства новой пешеходной улицы 40-летия Победы с участием главы Челябинска Натальи Котовой (Академ Риверсайд)

14:00 Челябинск – Вручение свидетельств молодым семьям на улучшение жилищных условий с участием главы Челябинска Натальи Котовой (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

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