В Челябинской области не стали говорить, где намерены разместить беженцев Донбасса

Власти Челябинска признались, что не получали перечня пунктов временного размещения беженцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска затруднились сказать, куда именно направят беженцев Донбасса.

Напомним, ранее пресс-служба губернатора Челябинской области заявила, что регион готов принять до 1 тысячи 300 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

Однако куда именно отправят жителей Донбасса, неизвестно. Так, в мэрии областного центра признались, что у них пока нет перечня утвержденных пунктов временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР, оговорившись, что конкретные адреса утверждают комиссия правительства Челябинской области и областной штаб.

В пресс-службе губернатора лишь сообщили, что в ходе совещания с руководителями муниципалитетов глава Южного Урала Алексей Текслер заявил, что область должна быть готова принять беженцев, если федеральный центр примет решение направить их в Челябинскую область.

«В Челябинский области организован штаб, его возглавил губернатор Алексей Текслер, – уточнили в пресс-службе. – В муниципалитетах организованы необходимые пункты временного размещения. По мере развития событий и поступления информации из федерального штаба главы территорий будут оперативно проинформированы. Встреча людей и транспорт для беженцев будут организованы централизованно. Задача муниципалитетов – совместно с минсоцотношений обеспечить прием и размещение беженцев (первичный медсомотр, тестирование на коронавирус будут проведены на местах)».

При этом главам муниципалитетов поручено лично проконтролировать, чтобы прибывшие были размещены в теплых помещениях, имели новое постельное белье и были накормлены.

Где именно подготовлены ПВР, в правительстве региона не раскрывают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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