На Южном Урале от COVID-19 скончались еще 22 человека

За сутки на Южном Урале выявлено 3 тысячи 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 23 февраля подтверждены 268 тысяч 607 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 3 тысячи 218 новых подтверждения (из них 241 – среди школьников).

Выписаны 5 тысячи 86 человек. ️Больных COVID-19 – 41 тысяча 488 южноуральцев.

Умерли 22 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 8 тысяч 140 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 8580).

Челябинск, Виктор Елисеев

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