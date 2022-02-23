В Челябинской области в одном из жилых домов прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В Сатке в одной из квартир взорвался баллон с газом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 23 февраля, в одном из многоквартирных домов Сатки.

В результате взрыва пятилитрового газового баллона пострадали мужчина и ребенок. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у них ожоги до 80% тела.

В доме повреждены окна и перегородки.

По информации пресс-службы правительства Челябинской области, региональные власти знают о ЧП, на место выехал глава Саткинского района Александр Глазков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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